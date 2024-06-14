В Приморском крае полицейские перекрыли канал незаконной миграции

В Приморском крае сотрудники полиции перекрыли канал нелегальной миграции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю установлено, что в течение года две сестеры (33-летняя и 31-летняя уроженки Узбекистана) организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории России.
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