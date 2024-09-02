АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство.
Несколько мыслей по поводу массового налёта БПЛА на российские регионы
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Андрей Павлов
МО оказалась обычной постсоветской бюрократической структурой, как и прочие министерства. "Первым делом мы потырим из бюджета, на оставшееся че-нибудь наврем". Так они и работают. Во власть идут, чтобы конвертировать ее в личное обогащение. За редчайшим исключением. Такова построенная система под кодовым названием "вертикаль власти". Только деятельность МО, абсолютно рутинная для всех министерств, еще приводит к избыточной гибели россиян. Говорят эти генералы сперли 11 трлн. Так у них и их родственников надо конфисковать все, вплоть до подштанников. А пропитое-проеденное-прогулянное пусть отрабатывают на урановых рудниках. Да где там! Ворон ворону глаз не выклюет, потому что "а судьи кто?".
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4 час.
ВП
Вероника Пропись
Собянину браво!❤️🩹
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
Не будет скота-операторов БПЛА , не будет атак, только животный страх за никчемные душонки быдла всушников и опороса прекратят сопротивление...
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2 час.
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