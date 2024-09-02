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Несколько мыслей по поводу массового налёта БПЛА на российские регионы

Несколько мыслей по поводу массового налёта БПЛА на российские регионы

АНДРЕЙ  МЕДВЕДЕВ Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство.

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Комментарии
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Андрей Павлов
МО оказалась обычной постсоветской бюрократической структурой, как и прочие министерства. &quot;Первым делом мы потырим из бюджета, на оставшееся че-нибудь наврем&quot;. Так они и работают. Во власть идут, чтобы конвертировать ее в личное обогащение. За редчайшим исключением. Такова построенная система под кодовым названием &quot;вертикаль власти&quot;. Только деятельность МО, абсолютно рутинная для всех министерств, еще приводит к избыточной гибели россиян. Говорят эти генералы сперли 11 трлн. Так у них и их родственников надо конфисковать все, вплоть до подштанников. А пропитое-проеденное-прогулянное пусть отрабатывают на урановых рудниках. Да где там! Ворон ворону глаз не выклюет, потому что &quot;а судьи кто?&quot;.
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4 час.
ВП
Вероника Пропись
Собянину браво!❤️‍🩹
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
Не будет скота-операторов БПЛА , не будет атак, только животный страх за никчемные душонки быдла всушников и опороса прекратят сопротивление...
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2 час.

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