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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терехин о Шварце: «Ничего не жду от «Динамо» в этом сезоне, 1-й тур – не але. Зачем он нужен? Убежал и вернулся только зарабатывать – поплачутся, а потом деньги отсюда вывозят»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера клуба.

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