Анджелину Джоли раскритиковали за наряд фестивале в Теллуриде

Пользователей ужаснула худоба Анджелины Джоли, появившейся на фестивале в Теллуриде После участия в кинофестивале в Венеции Анджелина Джоли отправилась обратно в США, где также проходил фестиваль, но уже в Теллуриде.
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