Депутаты Госдумы одобрили новые ограничения для нелегальных мигрантов

Сразу два законопроекта в отношении иностранцев единогласно одобрены в Госдуме.Во вторник, 18 июня, депутаты Госдумы единогласно одобрили в первом чтении сразу два законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией.
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