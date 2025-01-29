Врач дала советы по укреплению иммунитета зимой

Для укрепления иммунитета в холодное время года особенно важно следить за питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим сна, рассказала «Известиям» 29 января главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник.