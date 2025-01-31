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    Кто нам будет отчитываться, добились или не добились? Зачем вообще это обсуждать?!Странные удары ВС...
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Орбан: Венгрия грозит вето на санкции ЕС без гарантий энергобезопасности

Орбан: Венгрия грозит вето на санкции ЕС без гарантий энергобезопасности

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении наложить вето на санкции ЕС против России через шесть месяцев, если Еврокомиссия не предоставит гарантии по энергобезопасности, касающиеся защиты газо- и нефтепроводов.

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