Орбан: Венгрия грозит вето на санкции ЕС без гарантий энергобезопасности

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении наложить вето на санкции ЕС против России через шесть месяцев, если Еврокомиссия не предоставит гарантии по энергобезопасности, касающиеся защиты газо- и нефтепроводов.
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