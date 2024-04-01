Спасатель из Марфина начал разбирать завалы одним из первых

Жителю Гостиничного проезда Андрею Туманову 48 лет, 28 из которых он работает спасателем. Сегодня он начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС России, к «Крокус Сити Холлу» они прибыли одними из первых.