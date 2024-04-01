ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Спасатель из Марфина начал разбирать завалы одним из первых

Спасатель из Марфина начал разбирать завалы одним из первых

Жителю Гостиничного проезда Андрею Туманову 48 лет, 28 из которых он работает спасателем. Сегодня он начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС России, к «Крокус Сити Холлу» они прибыли одними из первых.

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