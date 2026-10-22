Все больше поляков будет выступать за блокирование членства Украины в ЕС после решения властей Львова об объявлении 2027 года в честь гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича.
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