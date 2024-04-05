Чем занимается музыкант Сергей Мазаев: “Украинский язык очень красивый, и петь на нем приятно”

В декабре 2023 года Сергей Мазаев, ведущий голос рок-группы “Моральный кодекс”, выступил перед военнослужащими, находящимися на лечении и реабилитации в филиале № 8 Главного военного клинического госпиталя им.
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