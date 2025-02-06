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Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

Кабмин изменил правила покупки жилья за счет средств маткапитала Теперь россиянам, которые хотят погасить ипотеку, купить квартиру или реконструировать дом на средства субсидии, необходимо будет предоставить заключение о том, что жилье пригодно для проживания Россиянам, которые решили направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, необходимо будет предоставить заключение о признании приобретаемого жилья пригодным для жизни.

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