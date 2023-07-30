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Теннисист Чесноков о недопуске россиян на турниры: ужасно, что такое происходит

Теннисист Чесноков о недопуске россиян на турниры: ужасно, что такое происходит

Известный в прошлом российский теннисист, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна наказывать организаторов турнира, которые не допускают до участия в соревнованиях спортсменов из России.

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