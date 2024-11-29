Куда идет российская индустрия разработчиков и создателей будущего

Разброс мнений и прогнозов велик. Умеренный, но стойкий оптимизм в монологах вендоров дает устойчивое ощущение, что внутри отрасли идут бурные процессы поиска себя, новых рынков сбыта и софинансирования глобальных планов развития.
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