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Куда идет российская индустрия разработчиков и создателей будущего

Куда идет российская индустрия разработчиков и создателей будущего

Разброс мнений и прогнозов велик. Умеренный, но стойкий оптимизм в монологах вендоров дает устойчивое ощущение, что внутри отрасли идут бурные процессы поиска себя, новых рынков сбыта и софинансирования глобальных планов развития.

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