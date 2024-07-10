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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Госдумы с Алтая считает глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи

Депутат Госдумы с Алтая считает глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи

Она подчеркнула, что у мужчин и женщин в семье одинаковые права Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение законодательно закрепить за отцом главенствующий статус в семье и отказаться от равноправия родителей, пишет "Газета.

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