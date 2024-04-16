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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амир Натхо хочет стать персональным тренером для футболистов. В абонемент входят упражнения из академии «Барсы», личное общение и возможный просмотр в клубе

Список услуг, которые предлагает футболист: «1. Персональные тренировки (ставлю технику, упражнения из академии «Барселоны»).

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