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Царьград

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"Как это понимать?": Худшие подозрения о личности Брижит Макрон подтвердил ИИ

"Как это понимать?": Худшие подозрения о личности Брижит Макрон подтвердил ИИ

Американская журналистка Кэндис Оуэнс доказывает с помощью ИИ, что подтвердились худшие подозрения о личности Брижит Макрон.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Пидорасы - они сутки очень хитрожопые, во всех смыслах.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Поэтому на всех фото в шарфах с закрытой шеей, кадык мужской прячет. Только и всего.
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10 час.
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