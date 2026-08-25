Почему двигатели грузовиков живут миллионы километров, а легковые моторы умирают к трёмстам тысячам

На первый взгляд ситуация кажется абсурдной. В одной автомастерской на соседних подъёмниках висят две машины: у легкового автомобиля двигатель прошёл всего 220 000 километров и уже требует капитального ремонта, а рядом стоит грузовик с пробегом свыше полутора миллионов, чей мотор ни разу не вскрывали.