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Авто Новости

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Почему двигатели грузовиков живут миллионы километров, а легковые моторы умирают к трёмстам тысячам

Почему двигатели грузовиков живут миллионы километров, а легковые моторы умирают к трёмстам тысячам

На первый взгляд ситуация кажется абсурдной. В одной автомастерской на соседних подъёмниках висят две машины: у легкового автомобиля двигатель прошёл всего 220 000 километров и уже требует капитального ремонта, а рядом стоит грузовик с пробегом свыше полутора миллионов, чей мотор ни разу не вскрывали.

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