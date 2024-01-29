«Известия»: Дилеры испытали трудности с обслуживанием машин из КНР

Дилерские компании на территории Российской Федерации заметили ряд проблем при обслуживании поступающих из Китайской Народной Республики автомобилей, которые удалось ввести без получения согласия со стороны правообладателя.
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