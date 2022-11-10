Посетивший Киев с необъявленным визитом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским прощупывал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
Посетивший Киев с необъявленным визитом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским прощупывал почву по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
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