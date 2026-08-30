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Хайруллин позитивно воспринял решение КХЛ отменить правило игры рукой

Нападающий ЦСКА Марат Хайруллин прокомментировал решение отменить новое правило, согласно которому игроку запрещено зажимать шайбу в перчатке, играть по шайбе рукой можно только открытой ладонью.

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