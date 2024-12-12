Санкции США направлены на то, чтобы лишить китайский народ права на развитие -- МИД КНР

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Санкции, недавно введенные Соединенными Штатами в отношении высокотехнологичных китайских компаний, являются вопиющей попыткой подавления этих предприятий под предлогом соблюдения прав человека.
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