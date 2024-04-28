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Русская весна

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Отбита масштабная ночная воздушная атака

Отбита масштабная ночная воздушная атака

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями, сообщили в воскресенье в пресс-службы Минобороны России.

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