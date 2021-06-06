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Диетолог рассказала, почему не стоит совсем отказываться от соли

Диетолог рассказала, почему не стоит совсем отказываться от соли

Для здоровья вреден как избыток соли, так и ее недостаток. Какой и сколько соли следует употреблять в пищу, чтобы не было нежелательных последствий, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

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