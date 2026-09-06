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ФедералПресс

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Три ребенка погибли на пожаре под Нефтекамском: что известно

Три ребенка погибли на пожаре под Нефтекамском: что известно

НЕФТЕКАМСК, 6 сентября, ФедералПресс. Под Нефтекамском произошел пожар, унесший жизни трех детей. О случившемся сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

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