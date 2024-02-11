Политолог Равио восхитился выверенными заявлениями Путина в интервью Карлсону

Политолог из Франции Жан-Робер Равио обратил внимание на то, что утверждения лидера Российской Федерации Владимира Путина, которые прозвучали в рамках диалога с интервьюером из Соединённых Штатов Америки Такером Карлсоном, оказались идеально подготовлены для того, чтобы их могли воспринять жители держав Запада.