Политолог Равио восхитился выверенными заявлениями Путина в интервью Карлсону

Политолог из Франции Жан-Робер Равио обратил внимание на то, что утверждения лидера Российской Федерации Владимира Путина, которые прозвучали в рамках диалога с интервьюером из Соединённых Штатов Америки Такером Карлсоном, оказались идеально подготовлены для того, чтобы их могли воспринять жители держав Запада.
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