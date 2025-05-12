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Дачникам рассказали о выводе сырости из дома без разбора пола

Дачникам рассказали о выводе сырости из дома без разбора пола

Сырость в подполье — это не просто дискомфорт, а прямая угроза фундаменту и перекрытиям, и если вовремя не принять меры, грибок, гниль и разрушение конструкций неизбежны, рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

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