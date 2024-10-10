Глобальная версия Girls' Frontline 2: Exilium проведет ЗБТ, и вы скоро сможете подать на него заявкуРазработчики тактической игры Girls’ Frontline 2: Exilium сообщили о том, что в скором времени планируется проведение закрытого бета-тестирования глобальной версии игры.