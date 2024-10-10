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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глобальная версия Girls' Frontline 2: Exilium проведет ЗБТ, и вы скоро сможете подать на ...

Глобальная версия Girls' Frontline 2: Exilium проведет ЗБТ, и вы скоро сможете подать на ...

Глобальная версия Girls' Frontline 2: Exilium проведет ЗБТ, и вы скоро сможете подать на него заявкуРазработчики тактической игры Girls’ Frontline 2: Exilium сообщили о том, что в скором времени планируется проведение закрытого бета-тестирования глобальной версии игры.

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