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Тренер Узбекистана о том, что Карпин называл Шомуродова «кривоногим»: «Этими ногами он забил много голов. Надеемся, забьет еще»

Главный тренер сборной Узбекистана оценил шутку Валерия Карпина в адрес Эльдора Шомуродова. Главный тренер сборной России называл форварда узбекской команды «кривоногим», когда тот выступал за «Ростов».

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