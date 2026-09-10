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Bild: на юго-западе Германии произошло землетрясение магнитудой 3,3

Bild: на юго-западе Германии произошло землетрясение магнитудой 3,3

Рядом с городом Мангейм, который находится на границе регионов Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии, днем 10 сентября произошло землетрясение магнитудой от 3,3 до 3,4.

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