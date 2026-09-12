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Татар-информ

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В Татарстане упал самолет Cessna, погибли пилот и пассажир

В Татарстане упал самолет Cessna, погибли пилот и пассажир

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ Самолет Cessna-172 упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан.

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