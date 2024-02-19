"Умный еврей" указал на абсолютное зло, атакующее Россию и русских

В свете несмолкающей истерики коллективного Запада и тех самых называемых людей "со светлыми лицами", принявшихся отрабатывать повестку, в том числе после смерти блогера Алексея Навального*, акценты расставил политолог Андрей Перла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии