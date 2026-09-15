Окинава сделала выбор в пользу Токио и Вашингтона

На выборах губернатора японской префектуры Окинава, состоявшихся 13 сентября 2026 года, победил 42-летний Гэнта Кодзя — кандидат, которого поддержала правящая Либерально-демократическая партия и премьер-министр Санаэ Такаити.
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