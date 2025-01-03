Украинский миллионер раскаялся и осудил Порошенко за НАТО в украинской конституции

Украине для выживания придётся делать выбор: быть торговой площадью или крепостью. Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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