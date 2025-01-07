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Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» – с «Тюрк Телекомом» и другие матчи

«Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» встретится с «Тюрк Телекомом». Еврокубок Регулярный чемпионат Группа А Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Тренто Италия Дата проведения 7 января, 21.

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