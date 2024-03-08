В обсуждениях постоянно возникает тема полового шантажа, которым, якобы, пользуются женщины, чтобы получить что-нибудь ценное от мужчин.
Способы, которыми женщины нагло «шантажируют» мужчин в отношениях
Комментарии
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А
Алексей
Мне супруга уже 17-ть лет угрожает разводом, а я говорю пожалуйста пиши заявление я готов. И это проходит. К сожалению большинство женщин по духу - стервы, а настоящую Берегиню днём с огнём не сыщешь.
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8 час.
нина сафронова
👍Согласна! Хотя сегодня 8 марта!😀
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7 час.
С2
С 21
А ты - рожай.
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3 час.
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