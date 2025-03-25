Китай и Таиланд проведут совместные морские учения

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Военно-морские силы /ВМС/ Китая и Таиланда в период с третьей декады марта по первую декаду апреля 2025 года проведут совместные морские учения в акватории вблизи Чжаньцзяна провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщили в понедельник в Министерстве обороны КНР.