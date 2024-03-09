Что будет с Арменией, как только Россия покинет эту страну. Ожидания армянина из Еревана

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Тот случай, когда комментарии излишни. Пишет армянин, у которого есть вопросы к России, но ещё больше вопросов к себе, своему народу и руководству Армении (орфография и пунктуация сохранены): "Мне очень хочется, чтобы каждый из вас (жителей Армении) задумался и представил ситуацию, которая уже совсем не гипотетическая, а очень даже реальная, причём не когда -то там, а в течении этого, 2024 года, и так, приступим.
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