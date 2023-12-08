Буквально недавно сидели за столом со знакомым сантехником высшего разряда, если можно так сказать. Короче, человек увлечён своей профессией и всегда стремится к лучше, не только для себя, но я для своих заказчиков.
Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого
Комментарии
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Александр Стародубцев
А уж, как срывает металоподводку от скачков давления.... Ни один нормальный сантехник в высотных домах её не ставит.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Согласен с автором статьи. В гибкой подводке переход ниппель-трубка, составляет всего 10 мм. Когда на смеситель подаётся горячая вода, от нагрева порою шланг просто сползает. Особенно - на водонагревателях, там порою греют воду до 70...80 градусов и на не очень качественных гибких подводках ( и даже на долго отслуживших качественных), такое случается. Сосед так залил отделение Пенсионного Фонда ( оно было под его квартирой), так воду из пяти компьютеров выливали... И предлагаемый вариант - действующий. Но лучше - есть подводки из хромированных медных трубок, есть гофротрубки из нержавейки. И, как бюджетный вариант, мы применяем кислородный шланг - на штуцер диаметром 10 мм, с зажимом на диаметр 20...30 мм, желательно из нержавейки ( они гораздо прочнее при зажиме).
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13 час.
Silver Kont
А купить качественную подводку и установить прессостат слабо? Или жаба душит?
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8 час.
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