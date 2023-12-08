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Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

Буквально недавно сидели за столом со знакомым сантехником высшего разряда, если можно так сказать. Короче, человек увлечён своей профессией и всегда стремится к лучше, не только для себя, но я для своих заказчиков.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
А уж, как срывает металоподводку от скачков давления.... Ни один нормальный сантехник в высотных домах её не ставит.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Согласен с автором статьи. В гибкой подводке переход ниппель-трубка, составляет всего 10 мм. Когда на смеситель подаётся горячая вода, от нагрева порою шланг просто сползает. Особенно - на водонагревателях, там порою греют воду до 70...80 градусов и на не очень качественных гибких подводках ( и даже на долго отслуживших качественных), такое случается.  Сосед так залил отделение Пенсионного Фонда ( оно было под его квартирой), так воду из пяти компьютеров выливали... И предлагаемый вариант - действующий. Но лучше - есть подводки из хромированных медных трубок, есть гофротрубки из нержавейки. И, как  бюджетный вариант, мы применяем  кислородный шланг - на штуцер  диаметром 10 мм, с зажимом на диаметр 20...30 мм, желательно из нержавейки ( они гораздо прочнее при зажиме).
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13 час.
Silver Kont
А купить качественную подводку и установить прессостат слабо? Или жаба душит?
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8 час.

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