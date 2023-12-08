Опытные сантехники уже давно не используют гибкую подводку, это пережитки прошлого

ВМ

Владимир Минаков

Согласен с автором статьи. В гибкой подводке переход ниппель-трубка, составляет всего 10 мм. Когда на смеситель подаётся горячая вода, от нагрева порою шланг просто сползает. Особенно - на водонагревателях, там порою греют воду до 70...80 градусов и на не очень качественных гибких подводках ( и даже на долго отслуживших качественных), такое случается. Сосед так залил отделение Пенсионного Фонда ( оно было под его квартирой), так воду из пяти компьютеров выливали... И предлагаемый вариант - действующий. Но лучше - есть подводки из хромированных медных трубок, есть гофротрубки из нержавейки. И, как бюджетный вариант, мы применяем кислородный шланг - на штуцер диаметром 10 мм, с зажимом на диаметр 20...30 мм, желательно из нержавейки ( они гораздо прочнее при зажиме).