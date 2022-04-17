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Бензема забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в сезоне

Карим Бензема забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в этом сезоне. 34-летний французский нападающий стал автором победного мяча на второй добавленной минуте ко второму тайму в ворота «Севильи» (3:2) в игре чемпионата Испании.

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