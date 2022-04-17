Бензема забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в сезоне

Карим Бензема забил 39 голов в 39 матчах за «Реал» в этом сезоне. 34-летний французский нападающий стал автором победного мяча на второй добавленной минуте ко второму тайму в ворота «Севильи» (3:2) в игре чемпионата Испании.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии