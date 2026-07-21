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Аргументы недели

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Диана, жена пожизненно осужденного Галявиева, отказывается говорить бесплатно

Диана, жена пожизненно осужденного Галявиева, отказывается говорить бесплатно

В конце июня 2026 года в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области произошло событие, вызвавшее широкий общественный резонанс: 24-летний Ильназ Галявиев, осуждённый на пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии №175, официально зарегистрировал брак с 18-летней Дианой (фамилия не раскрывается).

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