Диана, жена пожизненно осужденного Галявиева, отказывается говорить бесплатно

В конце июня 2026 года в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области произошло событие, вызвавшее широкий общественный резонанс: 24-летний Ильназ Галявиев, осуждённый на пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии №175, официально зарегистрировал брак с 18-летней Дианой (фамилия не раскрывается).