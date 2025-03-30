Telegraph узнал о готовности Ирана ударить по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США

Иран готов ударить по британо-американской военной базе в ответ на любую атаку США.Иран предупредил, что нанесет удар по американо-британской военно-морской базе на острове Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США по республике, пишет издание The Telegraph.
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