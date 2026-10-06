В Самаре покажут оперный «Триптих» Пуччини с Татьяной Лариной

Спектакль, объединяющий одноактные оперы «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки», покажут 9 октября 2026 года на сцене театра оперы и балета им.
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