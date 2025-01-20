Полицейские получили награды Заксобрания за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности

По инициативе регионального руководства МВД, поддержанной правительством Новосибирской области, Заксобранием принят закон о материальном стимулировании службы участковых и сотрудников патрульно-постовой службы.
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