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Полицейские получили награды Заксобрания за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности

Полицейские получили награды Заксобрания за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности

По инициативе регионального руководства МВД, поддержанной правительством Новосибирской области, Заксобранием принят закон о материальном стимулировании службы участковых и сотрудников патрульно-постовой службы.

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