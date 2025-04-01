За неделю умерли двое бывших глав Москаленского района. Накануне скончался Валерий Ермолаев (на фото), который руководил муниципалитетом с 2010 по 2015 год.
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За неделю умерли двое бывших глав Москаленского района. Накануне скончался Валерий Ермолаев (на фото), который руководил муниципалитетом с 2010 по 2015 год.