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Смоленская Газета

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Председатель горсовета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём России

Председатель горсовета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём России

Сегодня, 12 июня, председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин поздравил жителей областного центра с Днём России: Уважаемые смоляне! Дорогие соотечественники! Смоленский городской Совет поздравляет вас с Днём России! Этот праздник наполнен глубокими чувствами к Родине, олицетворяет величие и славу Отечества, подчёркивает знаковую роль единства нашего многонационального народа и неразрывную связь поколений.

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