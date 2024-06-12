Председатель горсовета Анатолий Овсянкин поздравил смолян с Днём России

Сегодня, 12 июня, председатель Смоленского городского совета Анатолий Овсянкин поздравил жителей областного центра с Днём России: Уважаемые смоляне! Дорогие соотечественники! Смоленский городской Совет поздравляет вас с Днём России! Этот праздник наполнен глубокими чувствами к Родине, олицетворяет величие и славу Отечества, подчёркивает знаковую роль единства нашего многонационального народа и неразрывную связь поколений.