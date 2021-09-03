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Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в РФ

Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в РФ

Минпромторг поддерживает продление действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, однако позиция ведомства может измениться в будущем, рассказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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