Минпромторг поддержал продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в РФ

Минпромторг поддерживает продление действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, однако позиция ведомства может измениться в будущем, рассказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).