Победители конкурса грантов получат от 200 до 500 тысяч рублей на добрые дела

Обнародованы победители пятого. Юбилейного конкурса грантов «Сплав добра и дела – 2026». В этом году денежную поддержку получат 24 победителя – речь идет о 10 идеях от некоммерческих организаций и 14 разработках от неравнодушных граждан.
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