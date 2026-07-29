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Победители конкурса грантов получат от 200 до 500 тысяч рублей на добрые дела

Победители конкурса грантов получат от 200 до 500 тысяч рублей на добрые дела

Обнародованы победители пятого. Юбилейного конкурса грантов «Сплав добра и дела – 2026». В этом году денежную поддержку получат 24 победителя – речь идет о 10 идеях от некоммерческих организаций и 14 разработках от неравнодушных граждан.

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