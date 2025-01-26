Марсианские холмы-летописцы: Обнаружено новое свидетельство древнего океана на Красной планете

А вы знали, что Марс, возможно, когда-то плескался в водах огромного океана? Не торопитесь с ответом «нет», ведь последние исследования дают нам всё больше оснований полагать, что Красная планета не всегда была сухой и холодной пустыней.
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