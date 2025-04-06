Японский принц Хисахито начал студенческую жизнь

Японский принц Хисахито принял участие в церемонии вступления в Университет Цукуба в префектуре Ибараки, ознаменовавшую начало его студенческой жизни, сообщает 6 апреля англоязычная японская газета The Japan Times.
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