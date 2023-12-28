Средняя зарплата новосибирских специалистов в сфере информации и связи превысила 111,8 тысяч рублей

Средняя зарплата в Новосибирской области превысила 59,6 тысяч рублей. В тройке лидеров специалисты сферы информации и связи; те, кто отдал предпочтение финансовой и страховой деятельности; а также те, кто занимается добычей полезных ископаемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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